В Белоруссии снова "гости": В Минске вновь заметили самолёт ФСБ

В Минск, как сообщают источники, вновь нагрянули гости из ФСБ. По информации инсайдеров, зафиксирован очередной визит борта ФСБ в Белоруссию. Данные о прибытии лайнера подтверждают и авиаресурсы, отслеживающие перемещения воздушных судов.

В свою очередь, ведущийся из Польши телеграм-канал Nexta Live сообщает, что в Минск прилетел всё тот же борт ФСБ, что и 18 августа. Тогда отмечалось, что в белорусскую столицу прибыл спецборт, предназначенный для полёта вокруг определённых точек во время выездных визитов первых лиц России.

Отметим, что визит российского лайнера в тот раз не прошёл незамеченным.

Как отмечал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, оппозиционеры в тот момент выставили наблюдение у российского посольства и выслеживали кортеж высокопоставленных визитёров.