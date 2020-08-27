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В Белоруссии снова "гости": В Минске вновь заметили самолёт ФСБ

27 августа 2020, 17:20  •  17 • В мире
Ещё один борт ФСБ прилетел в Белоруссию. Об этом свидетельствуют источники и данные авиаресурсов, отслеживающих перелёты бортов.
В Минск, как сообщают источники, вновь нагрянули гости из ФСБ. По информации инсайдеров, зафиксирован очередной визит борта ФСБ в Белоруссию. Данные о прибытии лайнера подтверждают и авиаресурсы, отслеживающие перемещения воздушных судов.
В свою очередь, ведущийся из Польши телеграм-канал Nexta Live сообщает, что в Минск прилетел всё тот же борт ФСБ, что и 18 августа. Тогда отмечалось, что в белорусскую столицу прибыл спецборт, предназначенный для полёта вокруг определённых точек во время выездных визитов первых лиц России.
Отметим, что визит российского лайнера в тот раз не прошёл незамеченным.
Как отмечал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, оппозиционеры в тот момент выставили наблюдение у российского посольства и выслеживали кортеж высокопоставленных визитёров.

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