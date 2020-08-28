В Белоруссии реализуется известная четырёхступенчатая модель гибридной войны: Telegram-революция - дипломатическая война - "гуманитарная помощь" - непосредственное военное вторжение, считает политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.

Две первые стадии уже пройдены, говорит он, причём первая была реализована впервые на постсоветском пространстве.

"Если ранее в Египте, Тунисе нечто подобное осуществлялось через Facebook, то у нас явная Telegram-революция. К счастью, непосредственное агрессивное вмешательство осталось лишь в пусть вполне вероятных, но - планах", - рассказал изданию "Беларусь сегодня" эксперт.

Он подчеркнул, что как такового политического кризиса в Белоруссии не было, ситуация была навязана извне. В качестве доказательства он приводит аргумент - оппозиция торпедировала самые болезненные темы, используя рабочих и промышленные предприятия.

"Кроме того, нашу страну пытаются втянуть в геополитическую игру, сделав из Белоруссии подручный коллектор для выкачки ресурсов, прежде всего трудовых. После того как отношения между США и Германией стали напряжёнными, Польша и Литва решили этим воспользоваться и применить свои технологии. Причём, как сегодня становится понятно, даже без ведома американцев и Евросоюза", - говорит Щёкин.

Политолог Дмитрий Евстафьев также считает, что Белоруссия оказалась полигоном, на котором Запад попытался опробовать новые технологии управляемой нестабильности. Но главными целями являются Россия и Казахстан.

"Поэтому президент Владимир Путин очень чётко дал понять, что ситуация прочувствована, понята и принимаются меры", - цитирует его слова РИА ФАН.