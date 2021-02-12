В Белоруссии рассчитывают на деньги из России после отказа ЕС

Роман Головченко. Фото: vpk.gov.by/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Руководитель правительства страны указал, что в Москве всегда готовы оказать помощь

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что если Запад откажет стране в финансировании, то у них сильно не убудет – у Минска всегда есть готовые оказать помощь Москва и Пекин.

В середине декабря Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии из-за репрессий против граждан страны, возникших на фоне протестов в связи с результатами президентских выборов. Позже к рестрикциям присоединились США и Великобритания.

Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что в последние месяцы Запад не изъявляет сильного желания инвестировать в экономику страны.

"Не хотите давать деньги на это (инфраструктурные проекты – прим. редакции) – не надо. Мы найдем, где их взять", – прокомментировал он.

В пример премьер привел Россию, Китай и другие азиатские страны, которые, по его словам, заинтересованы в кредитовании Белоруссии.

Он прокомментировал просьбы оппозиции отключить республику от западного финансирования, подчеркивая, что в первую очередь такие решения могут нанести вред стране, поскольку, как указал он, эти деньги им нужны "не для себя, дворцов или еще что-то". На средства Запада, объяснил Головченко, в стране строят дороги, больницы и спортивные комплексы.

Текже политик добавил, что Белоруссия испытывает большую потребность в деньгах для реализации крупных государственных проектов. Только на ближайшую пятилетку им необходимо около 78 миллиардов долларов. Часть этой суммы белорусские власти намерены получить самостоятельно.

В конце февраля, предположительно, назначена встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. По слухам, белорусский лидер собирался выпросить у российской власти новый кредит, но в Кремле эту информацию не подтвердили.