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В Белоруссии рассчитывают на деньги из России после отказа ЕС

12 февраля 2021, 19:40  •  223 • Политика
Роман Головченко. Фото: vpk.gov.by/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Руководитель правительства страны указал, что в Москве всегда готовы оказать помощь
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что если Запад откажет стране в финансировании, то у них сильно не убудет – у Минска всегда есть готовые оказать помощь Москва и Пекин.
В середине декабря Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии из-за репрессий против граждан страны, возникших на фоне протестов в связи с результатами президентских выборов. Позже к рестрикциям присоединились США и Великобритания.
Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что в последние месяцы Запад не изъявляет сильного желания инвестировать в экономику страны.
"Не хотите давать деньги на это (инфраструктурные проекты – прим. редакции) – не надо. Мы найдем, где их взять", – прокомментировал он.
В пример премьер привел Россию, Китай и другие азиатские страны, которые, по его словам, заинтересованы в кредитовании Белоруссии.
Он прокомментировал просьбы оппозиции отключить республику от западного финансирования, подчеркивая, что в первую очередь такие решения могут нанести вред стране, поскольку, как указал он, эти деньги им нужны "не для себя, дворцов или еще что-то". На средства Запада, объяснил Головченко, в стране строят дороги, больницы и спортивные комплексы.
Текже политик добавил, что Белоруссия испытывает большую потребность в деньгах для реализации крупных государственных проектов. Только на ближайшую пятилетку им необходимо около 78 миллиардов долларов. Часть этой суммы белорусские власти намерены получить самостоятельно.
В конце февраля, предположительно, назначена встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. По слухам, белорусский лидер собирался выпросить у российской власти новый кредит, но в Кремле эту информацию не подтвердили.

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