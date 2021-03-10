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В Белоруссии раскрыли три сценария новых протестов

10 марта 2021, 12:25  •  106 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
Провокации ожидаются в течение трех дней
В Белоруссии готовятся новые протесты. Об этом во время доклада президенту страны Александру Лукашенко предупредил глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель.
По его данным, провокации с целью дестабилизировать обстановку в Республике собираются устроить с 25 по 27 марта. Есть три варианта развития таких событий.
Согласно одному из них, будет подана заявка на проведение так называемого дня воли. Если его разрешат, участники протеста соберутся на площади Якуба Коласа в Минске, прошествуют до театра оперы и балета, и начнутся столкновения со стражами порядка, сообщил руководитель КГБ.
Не исключен и более жесткий сценарий. При нем участники демонстраций станут нападать на прохожих, случайно оказавшихся в тех местах, и калечить их, проинформировал Тертель, пишет БелТА.
Что касается третьего варианта, то силовик допустил сбор протестующих и без разрешения, по призывам в интернете. Тогда участники придут к площади Бангалор. Организаторы "разогреют" их и поведут в центр столицы, где устроят провокации сотрудникам правоохранительных органов и столкновения.
КГБ и МВД Белоруссии уже принимают все необходимые меры, чтобы подобного не случилось. Все сотрудники силовых ведомств будут действовать по закону, но жестко, заверил глава спецслужбы, передает телеканал "360".
Интересно, что из Белоруссии отправят для участия в "Евровидении" группу, созданную на волне протестов. Выбранный представлять Республику на популярном песенном конкурсе музыкальный коллектив прославился своим отношением к беспорядкам, захлестнувшим страну после президентских выборов 2020 года.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы" и потребовал, чтобы тот освободил всех политзаключенных. Также глава американского правительства, выдавая награды женщинам за отвагу, упомянул одну из лидеров протестных движений в Белоруссии Марию Колесникову.

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