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В Белоруссии раскрыли главную особенность газового контракта с Россией
05 декабря 2021, 13:15 • 18 • Политика
Цену на топливо считают спасением от последствий европейских санкций
Больше всего от давления со стороны Евросоюза постадали энергетическая и нефтехимическая отрасли Белоруссии. По примерным подсчетам, потери составили около $250-300 млн. Об этом заявил замглавы администрации президента страны Дмитрий Крутой телеканалу "Беларусь 1".
В стране планируют спасти пострадавшие отрасли с помощью переориентации на китайский, российский и африканские рынки. Большие надежды в этом вопросе возлагают на последствия газового контракта между Минском и Москвой на 2022 год.
Как отметил Крутой, главная особенность договора с Россией по газу заключается в низкой цене на топливо. За тысячу кубометров Минск должен платить $128,5 при рыночной цене в районе $1000 за аналогичный объем.
"Это огромное конкурентное преимущество. И … это один из источников ресурсов покрытия санкционных убытков", – приводит его слова Regnum.
Он также отметил, что контракты на поставки российской нефти находятся в финальной стадии согласования, поэтому нефтеперерабатывающие заводы страны будут обеспечены ресурсом на предстоящий год.
Крутой отдельно подчеркнул, что топливные договоренности с Россией играют существенную роль в развитии белорусской экономики.
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