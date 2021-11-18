Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
Главная / Политика

В Белоруссии раскрыли детали предложения Лукашенко Меркель

18 ноября 2021, 16:20  •  164 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Pool Frederic Sierakowski / Belga / www.globallookpress.com
Минск уже начал выполнять свою часть договоренностей
В ходе переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель был выработан конкретный механизм урегулирования кризиса с беженцами, стремящимися пробраться из республики в ЕС. Со своей стороны, Минск уже начал выполнять обещания. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По ее словам, сейчас на территории республики находится порядка 7 тысяч мигрантов из арабских стран. Из них в стихийном лагере на границе с Польшей около 2 тысяч человек. Еще человек 200-500 тоже около границы, но отдельными группами – это те, кого поляки вытолкнули со своей территории.
Лукашенко обещал Меркель, что Минск позаботится о возвращении в родные страны пяти тысяч мигрантов. Но людей, которые уже обосновались у границы, потребовал пропустить в ЕС.
"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать остальным 5 тысячам вернуться на Родину",
– поделилась деталями договоренностей Эйсмонт. Она подчеркнула, что Минск уже реализует свою часть соглашения: сегодня из республики вылетели 374 мигранта, в основном, граждане Ирака. Можно было вывезти больше, места в самолете оставались, но желающих не оказалось.
"Они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать",
– приводит "БелТА" слова Эйсмонт. При этом она отметила, что усилий Ангелы Меркель, которая обязалась донести до членов ЕС идею об открытии гуманитарного коридора для беженцев из Белоруссии в Германию, пока не видно. По крайней мере, обсуждение этого вопроса в Брюсселе не ведется даже на уровне экспертов. 
За последнюю неделю Меркель дважды звонила Лукашенко. Это крайне не понравилось ряду стран ЕС. Так, президент Польши Анджей Дуда уже заявил, что не намерен исполнять договоренности, которых стороны достигли без его непосредственного участия. А в Литве заподозрили Германию в попытке ослабить антибелорусские санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





164
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
13 ноября 2021, 16:45
Австралийский эксперт раскрыл вранье Великобритании об "отравителях" Скрипаля
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.