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В Белоруссии раскритиковали статью NYT о посадке самолета с Протасевичем

09 декабря 2021, 15:50  •  116 • Политика
Фото: Uli Deck / dpa / www.globallookpress.com
Минск не согласен с обвинениями диспетчера в адрес КГБ РБ
Материал авторитетной американкой газеты The New York Times о посадке в столице Белоруссии рейса с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, вышедший в среду, 8 декабря, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил Артем Сикорский – глава подразделения Министерства транспорта РБ, курирующего вопросы гражданской авиации.
Цитату чиновника приводит информагентство "БелТА". Он назвал статью западного издания информационным вбросом. Речь, в частности, идет об обвинениях в адрес белорусских силовиков.
Журналисты газеты The New York Times ранее сообщили, что посадка рейса авиакомпании Ryanair в Минска являлась заранее запланированной операцией КГБ РБ. Такой информацией поделился сбежавший из Белоруссии авиационный диспетчер, который и давал команды воздушному судну с оппозиционером на борту.
Олег Галегов заявил, что его переговоры с плитами Ryanair проходили под контролем офицера КГБ, который не покидал диспетчерскую вышку и все время созванивался с кем-то. Он также подчеркнул, что информация о бомбе на борту самолета была ложной. Соответствующую информацию мужчина передал европейским правоохранителям, когда покинул родину.
Напомним, Роман Протасевич был задержан 23 мая 2020 года в международном аэропорту Минска. Для перехвата гражданского лайнера с журналистом на борту белорусские власти подняли в воздух боевой самолет.

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