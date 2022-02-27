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В Белоруссии проходит референдум по изменению Конституции: Лукашенко проголосовал в Минске
27 февраля 2022, 13:00 • 29 • Политика
В Белоруссии началось голосование на референдуме по изменениям в Конституцию республики. Свой голос уже отдал Александр Лукашенко.
В Белоруссии 27 февраля проходит голосование на всебелорусском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии.
Досрочное голосование по принятию поправок в Основной закон республики началось 22 февраля, оно продолжалось по 26 февраля включительно.
Президент страны Александр Лукашенко в воскресенье также отдал свой голос. Глава государства проголосовал на участке в Минске, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко сообщил о предварительных данных по голосованию на референдуме. На 10 часов утра в Белоруссии на референдуме по изменению Конституции проголосовали 46,33% граждан страны.
Изменения в Конституцию Белоруссии разрабатывались после выборов президента в 2020 году, после которых в стране прошли массовые акции.
В обновлённой Конституции указано, что пост президента Белоруссии одно лицо не сможет занимать более двух сроков. Также в Основном законе появится раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии.
Новый орган сможет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Также Всебелорусское народное собрание получит полномочия по отрешению президента.
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