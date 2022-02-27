Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
Главная / Политика

В Белоруссии проходит референдум по изменению Конституции: Лукашенко проголосовал в Минске

27 февраля 2022, 13:00  •  29 • Политика
В Белоруссии началось голосование на референдуме по изменениям в Конституцию республики. Свой голос уже отдал Александр Лукашенко.
В Белоруссии 27 февраля проходит голосование на всебелорусском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии.
Досрочное голосование по принятию поправок в Основной закон республики началось 22 февраля, оно продолжалось по 26 февраля включительно.
Президент страны Александр Лукашенко в воскресенье также отдал свой голос. Глава государства проголосовал на участке в Минске, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко сообщил о предварительных данных по голосованию на референдуме. На 10 часов утра в Белоруссии на референдуме по изменению Конституции проголосовали 46,33% граждан страны.
Изменения в Конституцию Белоруссии разрабатывались после выборов президента в 2020 году, после которых в стране прошли массовые акции.
В обновлённой Конституции указано, что пост президента Белоруссии одно лицо не сможет занимать более двух сроков. Также в Основном законе появится раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии.
Новый орган сможет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Также Всебелорусское народное собрание получит полномочия по отрешению президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


29
Источник
Похожие новости
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 01:55
Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкции
27 февраля 2022, 07:45
В Германию из России самолёты тоже летать не будут — так написал немецкий журналист
27 февраля 2022, 11:15
Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднад...
27 февраля 2022, 09:30
Провалы в информационной войне недопустимы!
27 февраля 2022, 07:06
Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Шв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.