В Белоруссии проходит референдум по изменению Конституции: Лукашенко проголосовал в Минске

В Белоруссии началось голосование на референдуме по изменениям в Конституцию республики. Свой голос уже отдал Александр Лукашенко.

В Белоруссии 27 февраля проходит голосование на всебелорусском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии.

Досрочное голосование по принятию поправок в Основной закон республики началось 22 февраля, оно продолжалось по 26 февраля включительно.

Президент страны Александр Лукашенко в воскресенье также отдал свой голос. Глава государства проголосовал на участке в Минске, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко сообщил о предварительных данных по голосованию на референдуме. На 10 часов утра в Белоруссии на референдуме по изменению Конституции проголосовали 46,33% граждан страны.

Изменения в Конституцию Белоруссии разрабатывались после выборов президента в 2020 году, после которых в стране прошли массовые акции.

В обновлённой Конституции указано, что пост президента Белоруссии одно лицо не сможет занимать более двух сроков. Также в Основном законе появится раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии.

Новый орган сможет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Также Всебелорусское народное собрание получит полномочия по отрешению президента.