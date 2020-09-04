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В Белоруссии продлили запрет на полёты в Россию до конца сентября: Во все пункты, кроме трёх

04 сентября 2020, 22:25  •  54 • Политика
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до конца сентября в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации. Полёты в Воронеж, Казань, Нижний Новгород заморожены до 24 октября.
Запрет на авиасообщение между Белоруссией и Россией продлили ещё на один месяц. Возобновление авиаперелётов между двумя государствами ожидается не раньше чем после 30 сентября, передаёт информагентство БелТА со ссылкой на белорусскую авиакомпанию "Белавиа".
Утоняется, что полёты во все пункты России, за исключением трёх, приостановлены до 30 сентября. Перелёты в Воронеж, Казань, Нижний Новгород заморожены аж до 24 октября. В качестве причины называется отсутствие разрешения на полёты со стороны России.
Полёты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, - гласит заявление белорусской авиакомпании.
Напомним, что авиасообщение между странами остановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 с 17 марта. С тех пор запрет неоднократно продлевался.

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