В Белоруссии предупредили о последствиях отставки Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Уход действующего лидера с поста главы государства поставит страну на перепутье

У Белоруссии останется три варианта развития событий в случае отставки действующего президента Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал политик Владимир Груздев, представитель местной партии "Союз".

По мнению эксперта, первый вариант заключается в дальнейшей интеграции с Россией в виде создания Союзного государства. Второй – в интеграции с Евросоюзом или НАТО, для которых Минск выберет западный путь. Частично это можно реализовать путем создания буферной зоны с Украиной, вступлением в Вышеградскую зону либо конфедеративное государство по польскому проекту "Междуморье".

Наконец, последний вариант предусматривает соблюдение политического и военного нейтралитета, а также выхода из ОДКБ и ЕАЭС для строительства "славянской Швейцарии".

В настоящее время, отметил политолог, дальнейшее развитие событий зависит от того, кто станет контролировать обстановку. Сам Лукашенко не намерен покидать Белоруссию и уходить с поста. Вероятнее всего, следует ожидать "зачистки" наиболее активных противников государственной власти.

"Чрезвычайное и военное положение – это фантазии домохозяйки, как и массовая партизанщина", – считает Груздев.

Специалист напомнил, что в основном протестная форма недовольных будет сведена к ограничению сотрудничества с местным бизнесом и банками, однако в последние годы Белоруссия привлекала немало инвестиций, в том числе из КНР и Катара, а также ближневосточных государств.

"Домохозяйка, конечно, об этом умалчивает, ведь протестующих выгоднее всего противопоставлять России", – выразил мнение политолог в интервью "Украине.ру".

Накануне в ходе встречи с депутатами из Украины оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что белорусы стали "лучше понимать" жителей Незалежной, сравнив "аннексию" Крыма с президентством Лукашенко, который является, по ее словам, нелегитимным лидером для страны.