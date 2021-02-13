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В Белоруссии предупредили о последствиях отставки Лукашенко

13 февраля 2021, 18:35  •  25 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Уход действующего лидера с поста главы государства поставит страну на перепутье
У Белоруссии останется три варианта развития событий в случае отставки действующего президента Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал политик Владимир Груздев, представитель местной партии "Союз".
По мнению эксперта, первый вариант заключается в дальнейшей интеграции с Россией в виде создания Союзного государства. Второй – в интеграции с Евросоюзом или НАТО, для которых Минск выберет западный путь. Частично это можно реализовать путем создания буферной зоны с Украиной, вступлением в Вышеградскую зону либо конфедеративное государство по польскому проекту "Междуморье".
Наконец, последний вариант предусматривает соблюдение политического и военного нейтралитета, а также выхода из ОДКБ и ЕАЭС для строительства "славянской Швейцарии".
В настоящее время, отметил политолог, дальнейшее развитие событий зависит от того, кто станет контролировать обстановку. Сам Лукашенко не намерен покидать Белоруссию и уходить с поста. Вероятнее всего, следует ожидать "зачистки" наиболее активных противников государственной власти.
"Чрезвычайное и военное положение – это фантазии домохозяйки, как и массовая партизанщина", – считает Груздев.
Специалист напомнил, что в основном протестная форма недовольных будет сведена к ограничению сотрудничества с местным бизнесом и банками, однако в последние годы Белоруссия привлекала немало инвестиций, в том числе из КНР и Катара, а также ближневосточных государств.
"Домохозяйка, конечно, об этом умалчивает, ведь протестующих выгоднее всего противопоставлять России", – выразил мнение политолог в интервью "Украине.ру".
Накануне в ходе встречи с депутатами из Украины оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что белорусы стали "лучше понимать" жителей Незалежной, сравнив "аннексию" Крыма с президентством Лукашенко, который является, по ее словам, нелегитимным лидером для страны.

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