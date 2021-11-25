В Белоруссии предложили запретить эмиграцию в Польшу

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"Карту поляка" призвали сделать вне закона

На фоне миграционного кризиса и ухудшения международных отношений в Белоруссии значительно усилилась антипольская риторика. Официальную позицию властей уже подхватили не только провластные эксперты, но и ученые. Так, философ Алексей Дзермант предложил чуть ли не полностью запретить эмиграцию в Польшу.

Научный сотрудник НАН РБ считает, что выдачу так называемой "карты поляка" нужно объявить незаконной. Этот документ дает ряд привилегий негражданам Польши, имеющим польские этнические корни. Ученый также призвал максимально препятствовать переезду жителей Белоруссии в соседнюю республику. По его словам, из РБ утекают молодежь и "мозги".

Кроме того, эксперт заявил о необходимости пересмотреть историю Белоруссии на фоне очередного противостояния с Польшей.

"Думаю, что итогом этого кризиса для Белоруссии должна стать масштабная "деполонизация" исторической памяти и гуманитарного знания", – отметил Дзермант.

Ученый поддержал идею празднования Дня народного единства в Белоруссии и подчеркнул, что в республике необходимо открыть новые мемориалы, посвященные национальному движению "против польской оккупации и колонизации".

Примечательно, что жители самой Белоруссии в последнее время активно жалуются на массовые увольнения с госпредприятий за любые попытки поддержки оппозиции. Не исключено, что оставшиеся без работы граждане могут эмигрировать в соседние страты, в том числе, и в Польшу.