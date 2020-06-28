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В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией

28 июня 2020, 12:00  •  104 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Громкое высказывание прозвучало после начала президентской кампании и массовых арестов
Белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести референдум с РФ по объединению в Отечество. Своими мыслями он поделился в эфире шоу на Youtube-канале Zasuverenitet.
Иванов уточнил, что белорусские патриоты выступили с такой инициативой, чтобы власти могли узнать мнение народа. В формате референдума, по мнению спикера, это будет сделать намного проще.
"Лукашенко в Сочи говорил: "Мы с президентом Путиным готовы, а что народ?" Так давайте эту работу проведем!", – высказался Иванов.
Он выразил надежду, что в России в скором времени тоже появится группа сторонников проведения референдума.
Напомним, что 18 июля 2019 года Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину разработать стратегию по интеграции стран и созданию Союзного государства. В ходе переговоров по данному вопросу РФ выступила с предложением о введении 12 наднациональных органов, чье влияние будет распространяться и на Белоруссию, и на нашу страну.
Кроме того, в настоящий момент на территории соседнего государства продолжается президентская гонка. Выборы лидера республики пройдут 9 августа. А пока активно осуществляются посадки политических деятелей. Не так давно полиция арестовала одного из главных соперников Лукашенко Бабарико и его сына.

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