В Белоруссии предложили изменить Конституцию по образцу 1994 года

Бывший белорусский банкир Виктор Бабарико, который объявил о выдвижении на выборах президента в республике, предложил изменить Конституцию. В своём видеообращении, снятом до своего задержания по делу, связанному с его банкирской деятельностью, он призвал единомышленников собрать подписи за референдум.

По мнению Бабарико, следует вернуться к образцу Конституции, где было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение трёх ветвей власти.

"Самое главное - было право народа на определение своей судьбы", - заявил он на видео.

Экс-банкир выразил уверенность, что его сторонники смогут собрать необходимые для проведения референдума 450 тысяч подписей.

В Белоруссии в отношении Бабарико и ряда сотрудников Белгазпромбанка, который он возглавлял 20 лет, возбуждены уголовные дела. По мнению экс-банкира, ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.