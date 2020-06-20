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В Белоруссии предложили изменить Конституцию по образцу 1994 года

20 июня 2020, 14:00  •  157 • Политика
Один из кандидатов на выборы президента Белоруссии Виктор Бабарико озвучил своим единомышленникам идею о возвращении Конституции образца 1994 года.
Бывший белорусский банкир Виктор Бабарико, который объявил о выдвижении на выборах президента в республике, предложил изменить Конституцию. В своём видеообращении, снятом до своего задержания по делу, связанному с его банкирской деятельностью, он призвал единомышленников собрать подписи за референдум.
По мнению Бабарико, следует вернуться к образцу Конституции, где было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение трёх ветвей власти.
"Самое главное - было право народа на определение своей судьбы", - заявил он на видео.
Экс-банкир выразил уверенность, что его сторонники смогут собрать необходимые для проведения референдума 450 тысяч подписей.
В Белоруссии в отношении Бабарико и ряда сотрудников Белгазпромбанка, который он возглавлял 20 лет, возбуждены уголовные дела. По мнению экс-банкира, ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

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