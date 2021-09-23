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В Белоруссии поймали Соколова: Планировал нападения на силовиков и чиновников - КГБ
23 сентября 2021, 21:20 • 199 • Политика
Задержанный в Белоруссии Сергей Соколов планировал покушения на чиновников и силовиков. "По заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения", - сообщает КГБ.
В Белоруссии поймали планировавшего покушения на силовиков и чиновников Сергея Соколова. Ему предъявлено обвинение в террористической деятельности, рассказал замглавы Следственного управления КГБ Константин Бычек.
По его словам, Соколов планировал нападения на чиновников и правоохранителей по заданию иностранных заказчиков. Целью атак была дестабилизация общественного порядка и устрашение населения.
- отметил Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь-1".
Напомним, что после выборов 2020 года в Белоруссии начались протесты и беспорядки, которые подпитывались информационно и финансово из целого ряда западных стран. Оппозиция планировала силовой захват власти и устранение действующего руководства страны, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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