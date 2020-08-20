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В Белоруссии появится свой "Пашинян": Tagesspiegel объяснил, почему Путин не помогает Лукашенко

20 августа 2020, 15:40  •  74 • Политика
Немецкая газета Tagesspiegel объяснила, почему Путин не спешит помочь Лукашенко побороть протесты в стране. Авторы уверены: ситуация в Белоруссии очень похожа на бархатную революцию в Армении, а значит, в стране может появиться свой, пророссийский "Пашинян", который будет более удобен России.
Белорусская оппозиция, по мнению авторов Tagesspiegel, в отличие от украинской, не стремится разорвать отношения с Россией. Да и народ, хоть и против Лукашенко, не идёт на митинги под антироссийскими лозунгами. В Белоруссии все понимают: Россия должна оставаться важным стратегическим партнёром
Ситуацию в республике нельзя сравнивать с украинским "майданом", уверен журналист. Он считает, что гораздо более похожим кажется сценарий бархатной революции в Армении.
Тогда, в 2018 году, в результате переворота к власти в стране пришёл Никол Пашинян, который с тех пор неустанно работает над улучшением отношений как с Европой, так и с Россией, не противопоставляя эти стороны друг другу.
В Tagesspiegel полагают, что Путин ждёт, когда в Белоруссии появится свой "Пашинян", с которым, возможно, будет проще договариваться и удобнее работать, чем с несговорчивым Лукашенко. Поэтому Россия и не спешит вмешиваться в ситуацию.

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