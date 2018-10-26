В Белоруссии поставили на место украинского министра-русофоба

Глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич поставил на место украинского министра, потребовавшего не говорить на форуме в Гомеле на русском языке. Он напомнил чиновнику из Незалежной, что, в отличие от Украины, в Белоруссии два государственных языка - белорусский и русский.

Ранее министр регионального развития Украины Геннадий Зубко потребовал от белорусских участников форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле выступать исключительно на белорусском языке и избегать слов на русском. Тем не менее никто из белорусских спикеров к говорившему на украинском языке чиновнику не прислушался. Все выступления прошли на русском языке.

Позднее глава Мининформа Белоруссии прокомментировал выходку украинского министра. Карлюкевич напомнил, что в его стране два государственных языка и каждый волен использовать любой из них. Напомним, что на Украине запрещают пользоваться любыми языками, кроме украинского.