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В Белоруссии поставили на место украинского министра-русофоба

26 октября 2018, 22:39  •  132 • В мире
В Минске ответили украинскому министру, призвавшему белорусов не говорить по-русски.
Глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич поставил на место украинского министра, потребовавшего не говорить на форуме в Гомеле на русском языке. Он напомнил чиновнику из Незалежной, что, в отличие от Украины, в Белоруссии два государственных языка - белорусский и русский.
Ранее министр регионального развития Украины Геннадий Зубко потребовал от белорусских участников форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле выступать исключительно на белорусском языке и избегать слов на русском. Тем не менее никто из белорусских спикеров к говорившему на украинском языке чиновнику не прислушался. Все выступления прошли на русском языке.
Позднее глава Мининформа Белоруссии прокомментировал выходку украинского министра. Карлюкевич напомнил, что в его стране два государственных языка и каждый волен использовать любой из них. Напомним, что на Украине запрещают пользоваться любыми языками, кроме украинского.
«У нас в стране два государственных языка - белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», - цитирует «РИА Новости» слова Карлюкевича.

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