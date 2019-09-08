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В Белоруссии положительно оценили обмен между Киевом и Москвой
08 сентября 2019, 01:54 • 61 • Украина
Белорусский дипломат Анатолий Глаз заявил, что МИД республики приветствует обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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«Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. И мы это горячо приветствуем», — приводит его слова «Интерфакс».
Глаз также отметил, что самым важным в этой ситуации является воссоединение пленных со своими родственниками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен пленными между Москвой и Киевом. По его словам, дальше стороны намерены работать над возвращением «всех пленных».
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