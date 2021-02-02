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В Белоруссии оппозиционер поджег танк

02 февраля 2021, 13:05  •  401 • Политика
Танк. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Таким образом человек решил заявить о своей позиции
Оппозиционные силы Белоруссии не собираются отказываться от идеи осуществить госпереворот и захватить власть в Республике. Их сторонники идут на различные преступления. Например, некий смельчак решился на поджог танка вооруженных сил страны.
Резонансный инцидент произошел во время перевозки военной техники по железной дороге недалеко от Минска.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Баста!" (ресурс занимается неприкрытой пропагандой свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко), видно, как "отважный" протестующий в ночи крадется к танку и швыряет в него бутылку с зажигательной смесью. После этого танк загорелся.
Свой поступок анонимный поджигатель объяснил стремлением наказать армию, которая все никак не отказывается поддерживать законно избранного президента.
При этом планы белорусских оппозиционеров разделяют представители объединенного Запада. По словам политолога Сергея Михеева, перед ними стоит задача убрать Лукашенко.

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