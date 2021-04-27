В Белоруссии объявили сроки референдума по Конституции

Во вторник, 27 апреля, Центральная избирательная комиссия Белоруссии назвала сроки проведения референдума по Конституции республики. Он пройдёт по всей Белоруссии в начале 2022 года и в случае одобрения внесёт серьёзные поправки в Основной закон соседней республики.

Сегодня утром Центризбирком Белоруссии объявил сроки, в которые пройдёт референдум по Конституции республики. Голосование хотят провести в январе-феврале 2022 года, как и заявлял ранее Александр Лукашенко: "Перераспределять полномочия мы будем. Радикально будем перераспределять. Конституцию мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов. А в начале следующего года, я думаю, мы справимся, мы вынесем его на всенародное голосование, на референдум", - заявлял Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в феврале текущего года.

Напомним, что в середине марта этого года в Белоруссии начала работу комиссия по подготовке поправок, после завершения работы комиссии президенту Лукашенко будут представлены предложения по поправкам в Конституцию, а после подписания президентом поправки будут вынесены на республиканский референдум. По регламенту комиссия по поправкам должна завершить работу к августу текущего года, а сегодня стали известны сроки проведения референдума.