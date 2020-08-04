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В Белоруссии объявили срочную мобилизацию

04 августа 2020, 12:50  •  130 • Политика
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Повестки от военкоматов получили жители приграничной с Россией области
Белорусские власти развернули экстренную мобилизацию. Мужчин, ранее проходивших военную службу, планируют отправить на 25-дневные сборы сразу же после президентских выборов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова.
Повестки от военкоматов получают мужчины до 35 лет. Как написал журналист, в основном на службу призывают жителей граничащей с Россией Витебской области, причем некоторых обзванивают лично. Позже стало известно о том, что повестки пришли и жителям Могилевской области.
Корреспондент уточнил, что речь идет точно не об осеннем призыве, так как на сборы 10 августа – на следующий день после президентских выборов – призвали тех, кто уже отслужил. Так, один из собеседников уволился 11 лет назад, написал Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo.
По данным источников, мужчин отправят в те части, где они служили ранее, передает "Царьград". Будет ли распространяться мобилизация на всю Республику или коснется лишь приграничных районов, пока не известно.
В Минобороны Белоруссии опровергли сообщения о мобилизации резервного состава в стране, передает РИА "Новости". По словам Натальи Гаврусик, плановые сборы постоянно проходят в течение года. Так, в Витебской области они начнутся 11 августа. Кроме того, получение повестки не всегда означает призыв.
"Естественно, речь не идет о мобилизации",
– рассказала представительница Минобороны RT.
Несколько дней назад жители восточной Белоруссии заметили военную технику на границе с Россией, напоминает телеканал "360".
Колонну бронетранспортеров сняли на видео.

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