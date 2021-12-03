В Белоруссии объявили о готовящемся ответе на западные санкции

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Список будет достаточно обширным, уточнили в правительстве

Белорусские власти в скором времени примут санкционный пакет в ответ на рестрикции со стороны коллективного Запада. Такое заявление сделал сегодня, 3 декабря, глава правительства республики Роман Головченко, беседуя с журналистами после совещания Лукашенко, посвященному социально-экономическому развитию страны.

Головченко отметил, что в ходе совещания власти подняли вопрос об ответе на очередной санкционный пакет, введенный Западом в отношении официального Минска. Как указал премьер, республика многократно предупреждала коллег о неприемлемости подобного подхода.

По словам главы правительства, введенные против Белоруссии санкционные меры, во-первых, нелегитимны. Во-вторых, они направлены, прежде всего, против местного населения. Однако в официальных утверждениях европейских лидеров и лиц ЕС и США слышится мнимая озабоченность судьбой белорусов и их положением.

Как указал Головченко, перечень лиц, в отношении которых Белоруссия примет меры, будет достаточно обширным.

"Список будет достаточно большой. Это будут уже не ассиметричные или формальные меры. Это – ответ на то, какому давлению мы подвергаемся", – отметил премьер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на совещании, что правительство должно подходить к вопросу контрсанкций четко и по-военному. Минск уже имеет соответствующий опыт, и ответные меры необходимо принимать "без волокиты".

По словам главы республики, после очередных западных санкций Минск приступит к выдворению послов государств, которые действуют во вред Белоруссии. Однако, успокоил Лукашенко, никто не собирается отправлять иностранных дипломатов "паковать чемоданы". Хотя власти и не намерены удерживать тех, кто желает отправиться домой досрочно.