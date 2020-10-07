В Белоруссии объяснили причину "переименования" Украины в бывшую УССР

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Гражданам страны обидно слышать антидружественные заявления от Незалежной

Госканалы Белоруссии приняли решение о переименовании Украины, Польши и Литвы для подчеркивания общего исторического прошлого. Соответствующее заявление сделал белорусский обозреватель, журналист Андрей Кривошеев.

Ранее стало известно, что белорусские телеканалы стали называть Незалежную бывшей УССР, Литву – бывшей ЛССР, а Польшу – бывшей Польской народной республикой. Соответствующее решение было принято из-за антибелорусской риторики, которую заняли упомянутые государства после президентской кампании в стране.

Кривошеев отметил, что у указанных стран вместе с Белоруссией имеется общее историческое наследие во время становления государственности в каждой из них.

"Когда мы имели общее социальное и культурное пространство", – пояснил журналист.

Также обозреватель отметил, что белорусских соседей довольно сильно задели новые титры в телесюжетах. Правда, самим гражданам Белоруссии не менее неприятно слышать странные и вызывающие заявления о происходящих в стране событиях.

Кривошеев пояснил, что таким образом телевидение Белоруссии предприняло попытку "достучаться" до своих соседей. И острая реакция, заявил журналист, говорит о том, что Минск не остался неуслышанным.

Ранее стало известно, что к числу стран, отказавшихся признать легитимность действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, присоединилась Великобритания. Глава МИД Доминик Рааб заявил, что из-за проведенной инаугурации Батька лишь усугубил положение, снизив себе рейтинг. На своей странице в соцсетях министр также написал, что, по его словам, белорусский лидер прибегнул к обману населения с помощью фальсификации.