|
В Белоруссии объяснили причину "переименования" Украины в бывшую УССР
07 октября 2020, 17:50 • 57 • Политика
Гражданам страны обидно слышать антидружественные заявления от Незалежной
Госканалы Белоруссии приняли решение о переименовании Украины, Польши и Литвы для подчеркивания общего исторического прошлого. Соответствующее заявление сделал белорусский обозреватель, журналист Андрей Кривошеев.
Ранее стало известно, что белорусские телеканалы стали называть Незалежную бывшей УССР, Литву – бывшей ЛССР, а Польшу – бывшей Польской народной республикой. Соответствующее решение было принято из-за антибелорусской риторики, которую заняли упомянутые государства после президентской кампании в стране.
Кривошеев отметил, что у указанных стран вместе с Белоруссией имеется общее историческое наследие во время становления государственности в каждой из них.
"Когда мы имели общее социальное и культурное пространство", – пояснил журналист.
Также обозреватель отметил, что белорусских соседей довольно сильно задели новые титры в телесюжетах. Правда, самим гражданам Белоруссии не менее неприятно слышать странные и вызывающие заявления о происходящих в стране событиях.
Кривошеев пояснил, что таким образом телевидение Белоруссии предприняло попытку "достучаться" до своих соседей. И острая реакция, заявил журналист, говорит о том, что Минск не остался неуслышанным.
Ранее стало известно, что к числу стран, отказавшихся признать легитимность действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, присоединилась Великобритания. Глава МИД Доминик Рааб заявил, что из-за проведенной инаугурации Батька лишь усугубил положение, снизив себе рейтинг. На своей странице в соцсетях министр также написал, что, по его словам, белорусский лидер прибегнул к обману населения с помощью фальсификации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2020, 20:20
|
01 октября 2020, 03:15
|
06 октября 2020, 17:05
|
01 октября 2020, 01:25
|
02 октября 2020, 01:15
|
02 октября 2020, 04:00
|
30 сентября 2020, 23:35