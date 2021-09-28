В Белоруссии обновят Конституцию: Названа дата референдума

Глава Белоруссии заявил о работе над проектом редакции Конституции республики. Пока есть спорные пункты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже существует вариант проекта новой Конституции республики. Об этом сообщает БелТа.

По словам главы республики, референдум по вопросу принятия новой редакции Конституции состоится не позже февраля 2022 года. Лукашенко отметил, что в проекте пока есть спорные моменты. Работать над редакцией документа будут юристы.