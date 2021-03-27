В Белоруссии новое обострение? Ситуацию прояснили в МВД страны

В Белоруссии новое обострение? Появились сообщения о якобы задержании большого числа граждан на митинге в Минске. Ситуацию прояснили в МВД страны. Там подчеркнули, что данные сведения не соответствуют реальности.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала сообщения о якобы задержании большого числа граждан на митинге в Минске.

Она подчеркнула, что ни в столице страны, ни в других городах не было замечено каких-либо незаконных акций протеста. Соответственно, не могло быть и массовых задержаний.

Данные об ограничении движения на дорогах в центре Минска из-за якобы демонстраций также не являются правдивыми, добавила Чемоданова.

Она уточнила, что в столице имели место лишь точечные задержания лиц, у которых были обнаружены огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы.

Отметим, сторонники белорусских оппозиционных сил ранее призывали выходить на улицы Минска 27 марта. Они также разместили сведения о местах для сбора участников запланированных несанкционированных протестов.