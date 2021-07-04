В Белоруссии нейтрализованы террористические ячейки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости 3 июля сообщил о раскрытии террористических ячеек, курируемых Соединёнными Штатами, Германией, Польшей, Литвой и Украиной. Среди задержанных – граждане Белоруссии, Российской Федерации и Германии.

Террористы создали телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси". На момент раскрытия преступления в нём числились 2,5 тыс.подписчиков.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, наше государство", – уточнил Лукашенко.

Так называемые отряды самообороны Беларуси пытались уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах, но одна из членов группировки была перехвачена группой "Альфа" и даёт показания. Террористы планировали подрыв узла связи Военно-морского флота России в Вилейке. Ранее пресса писала о происшествии на данном объекте, но не уточнялось, что именно произошло. Теперь президент раскрыл детали.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему [с президентом России Владимиром Путиным]. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", – рассказал белорусский лидер.

Пресловутые «отряды самообороны» – испробованный Западом инструмент свержения власти. В частности, они использовались Западом на киевском евромайдане 2013-2014 годов. Попытка осуществить нечто подобное в Белоруссии вызвана стратегически важным географическим положением республики. От Варшавы до белорусской границы всего 200 км, а от белорусско-российской границы до Москвы – 400 км. Польша – член НАТО и один из самых агрессивных союзников Вашингтона в Восточной Европе. Добившись насильственной смены власти в Минске, США и Польша получили бы контроль над коридором через Польшу и Белоруссию к Москве. В своё время этой дорогой шли на Россию Карл XII, Наполеон, Гитлер.