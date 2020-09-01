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В Белоруссии не сработало, теперь в Эстонии: Хатылев разгадал политические игры американцев
01 сентября 2020, 21:05 • 77 • Политика
Экс-глава зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев в разговоре с Царьградом разгадал политические игры американцев. В частности, он объяснил, зачем США решили проводить учения в Эстонии, всего в 110 км от российской границы.
Посольство России в Вашингтоне раскритиковало решение США провести военные учения в Эстонии, в 110 км от российской границы. В диппредставительстве отметили недопустимость такого мероприятия - военные собираются применять реактивные системы залпового огня в непосредственной близости от российских границ.
Экс-глава зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев считает, что решение провести такие учения напрямую связано с ситуацией в Белоруссии. Он напомнил, что США часто проводят разного рода военные операции возле так называемых спорных территорий - в районе Абхазии, Южной Осетии, Аджарии, Калининградской области, Северного морского пути.
"Естественно, играет роль Белоруссия сейчас, которую пытаются натянуть на национальную оранжевую, красную, белую, зелёную революцию. Видно невооруженным глазом, что у них не получилось, их сценарий не прошёл. Поэтому, естественно, они хотят поддержать Литву, через Эстонию таким образом поддержать", - объяснил эксперт.
Кроме того, не последнюю роль играет то, что в ближайшее время стартуют российские учения "Кавказ", которые НАТО так настоятельно просили перенести, напоминает Хатылев.
"Это всё политические игры, реверансы - они не несут сильной, так сказать, поддержки и направленности. Из-за чего? Из-за того, что у Трампа не очень вся эта ситуация бьётся с выборами. Конечно, они затевали немножко всё поактивнее, помощнее. Но вот события, которые происходят в Америке, плюс Германия уже не хочет выполнять прямые указания США. Польша тем временем рвётся вперёд: дайте ядерное оружие, дайте танки, дайте самолёты. Вся эта обстановка, она накручивается и приводит к тому, что мы должны адекватно, спокойно реагировать на эти угрозы", - отметил Хатылев.
Он подчеркнул, что какие бы учения ни проводили американцы, наши вооруженные силы там, где это необходимо, переведены в определенную степень готовности. Более того, российская разведка работает чётко, поэтому реальную опасную ситуацию Россия успеет отследить и предотвратить, убеждён эксперт.
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