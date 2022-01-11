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В Белоруссии не поверили записи переговоров с пилотом Ryanair: Признаки монтажа
11 января 2022, 23:40 • 70 • Политика
Следком Белоруссии оценил подлинность записи переговоров с пилотом Ryanair, которая появилась в Польше.
В Следственном комитете Белоруссии заявили, что появившиеся ранее в интернете записи переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчером аэропорта Минска имеют признаки монтажа и модификации.
Напомним, рейс Ryanair из Греции в Литву был экстренно посажен в Минске 23 мая из-за угрозы террористического акта. После посадки власти задержали находившегося на борту разыскиваемого за экстремизм Романа Протасевича и гражданку России Софью Сапегу.
Запись переговоров пилота и диспетчера появилась в Польше, напоминает "МК".
Ранее в Минтрансе Белоруссии заявили, что диспетчер, имевший отношение к посадке самолёта, покинул страну и мог дать показания под давлением.
В СМИ Запада появилась версия, что власти Белоруссии могли использовать сведения об угрозе теракта для посадки самолёта и ареста политических противников. Утверждалось, что звонок о бомбе в самолёте мог быть инсценирован.
Царьграл сообщал, что спецслужбы Польши обвинили КГБ Белоруссии в организации посадки самолёта с Романом Протасевичем.
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