В Белоруссии не поверили записи переговоров с пилотом Ryanair: Признаки монтажа

Следком Белоруссии оценил подлинность записи переговоров с пилотом Ryanair, которая появилась в Польше.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что появившиеся ранее в интернете записи переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчером аэропорта Минска имеют признаки монтажа и модификации.

Напомним, рейс Ryanair из Греции в Литву был экстренно посажен в Минске 23 мая из-за угрозы террористического акта. После посадки власти задержали находившегося на борту разыскиваемого за экстремизм Романа Протасевича и гражданку России Софью Сапегу.

Запись переговоров пилота и диспетчера появилась в Польше, напоминает "МК".

Ранее в Минтрансе Белоруссии заявили, что диспетчер, имевший отношение к посадке самолёта, покинул страну и мог дать показания под давлением.

В СМИ Запада появилась версия, что власти Белоруссии могли использовать сведения об угрозе теракта для посадки самолёта и ареста политических противников. Утверждалось, что звонок о бомбе в самолёте мог быть инсценирован.

Царьграл сообщал, что спецслужбы Польши обвинили КГБ Белоруссии в организации посадки самолёта с Романом Протасевичем.