Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Главная / Политика

В Белоруссии не поверили записи переговоров с пилотом Ryanair: Признаки монтажа

11 января 2022, 23:40  •  70 • Политика
Следком Белоруссии оценил подлинность записи переговоров с пилотом Ryanair, которая появилась в Польше.
В Следственном комитете Белоруссии заявили, что появившиеся ранее в интернете записи переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчером аэропорта Минска имеют признаки монтажа и модификации.
Напомним, рейс Ryanair из Греции в Литву был экстренно посажен в Минске 23 мая из-за угрозы террористического акта. После посадки власти задержали находившегося на борту разыскиваемого за экстремизм Романа Протасевича и гражданку России Софью Сапегу.
Запись переговоров пилота и диспетчера появилась в Польше, напоминает "МК".
Ранее в Минтрансе Белоруссии заявили, что диспетчер, имевший отношение к посадке самолёта, покинул страну и мог дать показания под давлением.
В СМИ Запада появилась версия, что власти Белоруссии могли использовать сведения об угрозе теракта для посадки самолёта и ареста политических противников. Утверждалось, что звонок о бомбе в самолёте мог быть инсценирован.
Царьграл сообщал, что спецслужбы Польши обвинили КГБ Белоруссии в организации посадки самолёта с Романом Протасевичем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



70
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным&quo...
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о ...
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
05 января 2022, 02:35
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
07 января 2022, 13:30
"Отслеживается каждый рейс, но…": Главный вопрос, который волнует Казахстан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.