В Белоруссии не будет российской авиабазы. Вместо этого у нас купят истребители

Белоруссия обещает купить российские истребители Су-30СМ вместо размещения авиабазы на своей территории. Об этом Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась рассказал телеканалу "Беларусь 1".

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - от редакции). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - заявил Станислав Зась во время эфира.

Белорусские военные решили делать упор на укрепление своей армии. Россия уже поставила военным соседнего государства первые два истребителя Су-30 СМ. Всего Минск оплатил 12 самолётов. Их будут отправлять в Белоруссию в несколько этапов.