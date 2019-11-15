Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
АК-308. Классика холодной войны и натовские патроны 7,62x51 (.308 Win)
Не пришли к соглашениям: готова ли Украина к переговорам в нормандском формате
Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
Главная / В мире

В Белоруссии не будет российской авиабазы. Вместо этого у нас купят истребители

15 ноября 2019, 10:54  •  91 • В мире
Военные так и не смогли договориться о размещении российской авиационной базы в Белоруссии. Переговоры зашли в тупик. В результате белорусы купят у нашей страны истребители Су-30СМ. Это то, на чём изначально настаивали военнослужащие соседнего государства.
Белоруссия обещает купить российские истребители Су-30СМ вместо размещения авиабазы на своей территории. Об этом Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась рассказал телеканалу "Беларусь 1".
"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - от редакции). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - заявил Станислав Зась во время эфира.
Белорусские военные решили делать упор на укрепление своей армии. Россия уже поставила военным соседнего государства первые два истребителя Су-30 СМ. Всего Минск оплатил 12 самолётов. Их будут отправлять в Белоруссию в несколько этапов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 10:54
"Трампа продолжают преследовать": В Сети высмеяли непростые отношения президента с туалетной бумагой
14 ноября 2019, 18:39
"Это было мошенничество": Трамп не стал смотреть трансляцию собственного импичмента по телевизору
14 ноября 2019, 21:54
Веганы "убили" крупнейшего производителя молока в США - СМИ
14 ноября 2019, 18:39
"В случае войны с Россией это обернётся провалом": NI нащупал "слабое место" американских военных
15 ноября 2019, 10:54
Дайджест СМИ: Коломойский назвал стоимость заключения мира с Россией, Трамп давит на Эрдогана по С-400
14 ноября 2019, 12:09
«Там, где этот тип, всегда галстуков на рынках не хватает!»: Кризис в Молдавии устроил Саакашвили
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 01:09
"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс междуна...
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской ба...
15 ноября 2019, 01:09
"Я двумя руками челюсть держал": Соловьёв рассказал, как из-за Украины чуть...
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
09 ноября 2019, 18:09
Страшная месть вышиванки: Россию накажут за секс-скандалы на Кавказе
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.