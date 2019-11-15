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В Белоруссии не будет российской авиабазы. Вместо этого у нас купят истребители
15 ноября 2019, 10:54 • 91 • В мире
Военные так и не смогли договориться о размещении российской авиационной базы в Белоруссии. Переговоры зашли в тупик. В результате белорусы купят у нашей страны истребители Су-30СМ. Это то, на чём изначально настаивали военнослужащие соседнего государства.
Белоруссия обещает купить российские истребители Су-30СМ вместо размещения авиабазы на своей территории. Об этом Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась рассказал телеканалу "Беларусь 1".
"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - от редакции). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - заявил Станислав Зась во время эфира.
Белорусские военные решили делать упор на укрепление своей армии. Россия уже поставила военным соседнего государства первые два истребителя Су-30 СМ. Всего Минск оплатил 12 самолётов. Их будут отправлять в Белоруссию в несколько этапов.
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