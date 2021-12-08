|
В Белоруссии назвали условие начала конфликта на границе с Украиной
08 декабря 2021, 17:05 • 141 • Политика
В Минске не исключили, что Киев действует под диктовку Запада
Политическое руководство Белоруссии крайне неодобрительно высказалось о пограничных учениях Украины. В Минске уверены, что действия киевской администрации могут привести к военному конфликту на линии соприкосновения двух государств.
С критикой в адрес руководства Незалежной обрушился госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович. Он обратил внимание журналистов, что в ходе учений боевой вертолет ВСУ нарушил границу республики.
Чиновник подчеркнул, что Украина активизировала недружественные действия против Белоруссии, пока она решала свои проблемы с Польшей и Литвой. По его мнению, политика Киева по отношению к Минску не отличается миролюбием.
Более того, Вольфович не исключает, что соседнее государство в своих действиях ориентируется на Запад и, возможно, даже действует по прямому указанию, организовывая учения под прикрытием борьбы с незаконной миграцией.
Кроме того, генерал отметил, что Незалежная развернула боевую технику прямо на государственной границе, а также привлекла к учениям тяжелое вооружение и авиацию. По его словам, если ВСУ начнет применять огнестрельные средства, то это может привести к локальному конфликту.
Напомним, пограничные учения "Полесье" стартовали в конце ноября. Украинские солдаты на линии соприкосновения с Белоруссией якобы отрабатывают защиту от прорыва мигрантов. Ранее в Минске заявили о нежелании терпеть выходки ВСУ. Депутат белорусского парламента уверен, что Киев согласовал свои действия с западными партнерами.
Подпишитесь на нас
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2021, 01:25
|
01 декабря 2021, 20:00
|
05 декабря 2021, 09:10
|
07 декабря 2021, 22:25
|
04 декабря 2021, 01:05
|
07 декабря 2021, 18:20
|
08 декабря 2021, 07:45