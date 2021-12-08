Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Политика

В Белоруссии назвали условие начала конфликта на границе с Украиной

08 декабря 2021, 17:05  •  141 • Политика
Фото: Alexander Welscher / dpa / www.globallookpress.com
В Минске не исключили, что Киев действует под диктовку Запада
Политическое руководство Белоруссии крайне неодобрительно высказалось о пограничных учениях Украины. В Минске уверены, что действия киевской администрации могут привести к военному конфликту на линии соприкосновения двух государств.
С критикой в адрес руководства Незалежной обрушился госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович. Он обратил внимание журналистов, что в ходе учений боевой вертолет ВСУ нарушил границу республики. 
Чиновник подчеркнул, что Украина активизировала недружественные действия против Белоруссии, пока она решала свои проблемы с Польшей и Литвой. По его мнению, политика Киева по отношению к Минску не отличается миролюбием.
Более того, Вольфович не исключает, что соседнее государство в своих действиях ориентируется на Запад и, возможно, даже действует по прямому указанию, организовывая учения под прикрытием борьбы с незаконной миграцией.
Кроме того, генерал отметил, что Незалежная развернула боевую технику прямо на государственной границе, а также привлекла к учениям тяжелое вооружение и авиацию. По его словам, если ВСУ начнет применять огнестрельные средства, то это может привести к локальному конфликту.
Напомним, пограничные учения "Полесье" стартовали в конце ноября. Украинские солдаты на линии соприкосновения с Белоруссией якобы отрабатывают защиту от прорыва мигрантов. Ранее в Минске заявили о нежелании терпеть выходки ВСУ. Депутат белорусского парламента уверен, что Киев согласовал свои действия с западными партнерами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



141
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник ...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
01 декабря 2021, 20:00
"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.