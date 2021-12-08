В Белоруссии назвали условие начала конфликта на границе с Украиной

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В Минске не исключили, что Киев действует под диктовку Запада

Политическое руководство Белоруссии крайне неодобрительно высказалось о пограничных учениях Украины. В Минске уверены, что действия киевской администрации могут привести к военному конфликту на линии соприкосновения двух государств.

С критикой в адрес руководства Незалежной обрушился госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович. Он обратил внимание журналистов, что в ходе учений боевой вертолет ВСУ нарушил границу республики.

Чиновник подчеркнул, что Украина активизировала недружественные действия против Белоруссии, пока она решала свои проблемы с Польшей и Литвой. По его мнению, политика Киева по отношению к Минску не отличается миролюбием.

Более того, Вольфович не исключает, что соседнее государство в своих действиях ориентируется на Запад и, возможно, даже действует по прямому указанию, организовывая учения под прикрытием борьбы с незаконной миграцией.

Кроме того, генерал отметил, что Незалежная развернула боевую технику прямо на государственной границе, а также привлекла к учениям тяжелое вооружение и авиацию. По его словам, если ВСУ начнет применять огнестрельные средства, то это может привести к локальному конфликту.

Напомним, пограничные учения "Полесье" стартовали в конце ноября. Украинские солдаты на линии соприкосновения с Белоруссией якобы отрабатывают защиту от прорыва мигрантов. Ранее в Минске заявили о нежелании терпеть выходки ВСУ. Депутат белорусского парламента уверен, что Киев согласовал свои действия с западными партнерами.