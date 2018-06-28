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В Белоруссии назвали ожидаемые сроки завершения демаркации общей границы с Украиной
28 июня 2018, 16:09 • 113 • Украина
Демаркацию государственной границы между Белоруссией и Украиной планируется завершить до 2026 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.
© Global Look Press
«Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018—2026 годы утверждён на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26—27 июня в украинском Луцке», — сообщил он.
Бычковский рассказал, что в настоящее время демаркация проводится одновременно на нескольких участках границы.
Отмечается, что практические работы по демаркации украинско-белорусской границы начались в 2014 году.
По данным пограничников, протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 км, из которых около 120 км проходит по чернобыльской зоне отчуждения.
Ранее стало известно, что Россия и Литва завершили демаркацию общей границы.
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