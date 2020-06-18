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В Белоруссии нашли "пропавшего" кандидата в президенты Бабарико: Без КГК не обошлось
18 июня 2020, 20:00 • 179 • Политика
Кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда нашли. Оказалось, что в этой истории без КГК не обошлось.
Бабарико-старшего и Бабарико-младшего доставили в департамент финансовых расследований (ДФР) КГК для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка. Об этом сообщило агентство новостей гостелеканала "Беларусь 1" в своём Telegram-канале ATN_NEWS.
Отмечается, что ситуация связана с проведением следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.
Журналисты уточнили, что ни Виктор, ни Эдуард Бабарико при задержании претензий оперативникам не предъявляли, сейчас спокойно дают показания.
Отметим, что сегодня несколькими часами ранее в штабе Бабарико сообщили о его исчезновении - он перестал выходить на связь.
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