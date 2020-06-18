В Белоруссии нашли "пропавшего" кандидата в президенты Бабарико: Без КГК не обошлось

Бабарико-старшего и Бабарико-младшего доставили в департамент финансовых расследований (ДФР) КГК для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка. Об этом сообщило агентство новостей гостелеканала "Беларусь 1" в своём Telegram-канале ATN_NEWS.

Отмечается, что ситуация связана с проведением следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.

Журналисты уточнили, что ни Виктор, ни Эдуард Бабарико при задержании претензий оперативникам не предъявляли, сейчас спокойно дают показания.

Отметим, что сегодня несколькими часами ранее в штабе Бабарико сообщили о его исчезновении - он перестал выходить на связь.