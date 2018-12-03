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В Белоруссии нашли полмиллиона неработающих

03 декабря 2018, 07:39  •  71 • В мире
В специальную базу данных для неработающих граждан республики внесли полмиллиона человек. Такие цифры предоставило Министерство труда и защиты. Отмечается, что все неработающие смогут узнать о своем статусе из платежек за коммунальные услуги.
О том, что в специальную базу данных трудоспособных граждан Белоруссии, которые, однако, не работают, попало около 500 тысяч человек. Об этом журналистам сообщает министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич.
Как отмечает телеканал «Белорусь-1», список стал доступен первого декабря, то есть буквально три дня назад.
По словам Костевич, те, кто попал в списки бездельников, могут узнать об этом, даже не заходя в базу данных. Так, информация им станет известна с первой январской платежкой ЖКХ. Дело все в том, что со следующего года неработающие граждане будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления.
Напомним, что ранее такие услуги субсидировались государством. А вот если человек предоставит доказательства своей работы официально, то тогда его не только вычеркнут из базы, но и пересчитают стоимость услуг.
Напомним, год назад белорусский лидер Александр Лукашенко отменил так называемый налог на тунеядцев. Он действовал три года, и все неработающие, но трудоспособные платили ежегодный сбор в размере около 250 долларов.
Отметим, что сам налог вызвал в стране серию протестов. Тогда правительство решило создать базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и взимать с них в полном объеме стоимость субсидируемых государством услуг.

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