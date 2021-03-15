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В Белоруссии начали работу по поправкам в Конституцию

15 марта 2021, 14:20  •  22 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президент республики подчеркнул, что разработка поправок должна быть гласной и открытой
Сегодня, 15 марта, в Белоруссии начала свою работу Конституционная комиссия, которая разработает поправки в действующую Конституцию. Об этом объявил Александр Лукашенко в ходе встречи с членами этой комиссии.
Примечательно, что сегодня в стране отмечается День Конституции. Президент подчеркнул, что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, поэтому призвал членов комиссии организовать активное обсуждение предполагаемых корректировок в Основной закон, сообщает БЕЛТА.
"Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы",
– добавил Лукашенко.
Также глава РБ заявил, что действующая Конституция себя не исчерпала, подчеркнув, что именно она помогла 25 лет назад создать суверенное, правовое и независимое государство. При это президент напомним, что по данным социологического опроса, около 65% белорусов не считают нужным менять действующую Конституцию.
При разработке поправок будет учитываться международный опыт, однако они все равно будут основаны на национальных интересах Белоруссии, ее правовых и политических традициях.
"Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом",
– подытожил белорусский лидер.
Напомним, что решение о создании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании.

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