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В Белоруссии начали происходить "странные вещи" во время президентской гонки

17 июля 2020, 20:00  •  79 • Политика
Глава государства отметил, что пытается разобраться, но на ум лезет "всякое"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании Евразйиского экономического союза (ЕАЭС), что в настоящее время в государстве творятся "очень странные вещи". По словам главы республики, в Белоруссии уже период электората.
Глава государства заявил, что текущая геополитическая ситуация разительно отличается от мирового порядка, преобладающего в XIX-XX веках: сегодня уже невозможно захватить другую страну и сделать ее своим вассалом. Те, кто мыслит иными категориями, живут "недолговечно". Лукашенко добавил, что сможет позже переговорить с российским премьером о неких странностях, происходящих сейчас в республике в ходе президентских выборов, отметив, что полагается на свой профессиональный опыт, но в ходе мыслей о настоящем на ум ему приходит "всякое".
Президент добавил, что Белоруссия является для граждан РФ "близкой и родной", и останется таковой, даже если лидеры выступят против этого. Жители стран разберутся в своих взаимоотношениях лучше, чем главы государств, которые, тем не менее, должны принимать свое участие в сближении.
Лукашенко отметил, что Минск и Москва имеют ряд договоренностей, которые должны быть исполнены. Отношения обеих стран строятся на равноправии, а неравные союзы "не существуют долго", отмечает "БелТА".
"Утро.ру" сообщало, что Белоруссия ввела новые правила въезда для граждан РФ. Теперь россиянам не грозит 14-дневный стационар после въезда в республику.

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