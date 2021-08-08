В Белоруссии начали борьбу с Украиной, Литвой и Польшей с магазинов. Власти Минска, к примеру, указали владельцам торговых точек на то, что на "лучших полках" до сих пор лежат товары из тех стран, которые ввели санкции против Белоруссии.

Минские власти пристыдили местных ритейлеров за то, что на "лучших полках" магазинов до сих пор лежат товары производства Украины, Литвы и Польши - стран, которые ввели санкции против Белоруссии, пишет издание "Беларусь сегодня".

«Их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать. Поэтому мы жёстко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — цитирует газета председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева.

Кухарев не исключил, что решение придётся принимать на общенациональном уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился об услилении охраны на государственной границе. В последние несколько месяцев ситуация обострилась на границе с Литвой, в том числе из-за резкого роста потока мигрантов из ЕС в Белоруссию.