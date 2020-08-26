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В Белоруссии началась охота на "людей в погонах": Оппозиция создала аналог украинского "Миротворца"
26 августа 2020, 20:15 • 135 • Политика
Белорусская оппозиция объявила о создании "Чёрной книги Беларуси" с личными данными "людей в погонах" под предлогом введения против них санкций. При этом людей призывают разобраться с попавшими в список людьми собственными силами.
В Белоруссии началась охота на "людей в погонах". Оппозиция создала "Чёрную книгу Беларуси" и призывает помочь пополнить личной информацией сотрудников правоохранительных органов страны.
Он обещает, что попавшие в "Чёрную книгу" люди обязательно попадут в санкционные списки. При этом он отметил, что соседи и знакомые этих людей могут разобраться с ними и собственными силами.
По сути, в Белоруссии сейчас создаётся аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные "врагов Украины", чтобы "патриоты" могли с ними расправиться. Благодаря информации с этого сайта у подъезда собственного дома был убит украинский журналист и писатель Олесь Бузина. Нетрудно представить, к каким последствиям приведёт создание белорусского аналога "Миротворца".
Фото: скриншот Telegram-канала NEXTA
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