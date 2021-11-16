В Белоруссии дали однозначный ответ о русских войсках: "Тут будет хоть вся армия"

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что русские и белорусские военные проводят совместные учения. Для совместных операций есть региональная группировка, добавил он.

Размещение русских авиабаз на территории республики нецелесообразно. Как объяснил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, при необходимости армия России поможет братскому народу в рамках Союзного государства.

"У нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия вооружённых сил Республики Беларусь и часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчётам, достаточно", - заявил он.

Министр указал, что при необходимости Россия мгновенно придёт на помощь белорусам.

"Если понадобится, то, как сказал президент [Белоруссии Александр Лукашенко], тут будет хоть вся российская армия", - заявил Хренин.

Он также указал, что белорусы при возникновении угрозы своей стране будут стоять намертво.

"Мы не хотим войны, каких-то проблем, - подчеркнул он в интервью Al Jazeera, - но и за свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим нам диктовать или разговаривать с позиции силы с нами. Мы гордый небольшой белорусский народ".

Ранее ситуация на белорусско-польской границе обострилась. В связи с накаляющимися условиями военные России и Белоруссии провели совместные учения на западной границе республики.