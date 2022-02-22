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В Белом доме запутались во "вторжениях" России: "Мы считаем, что это начало"
22 февраля 2022, 19:15 • 164 • Политика
Представитель Белого дома Файнер назвал действия России началом "вторжения" на Украину. "Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году", - тут же опроверг он сам себя.
США рассматривают решение России о признании ДНР и ЛНР, как начало "российского вторжения", заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. После этого он опроверг сам себя, заявив, что вторжение произошло в 2014 году.
Последние несколько месяцев США и их союзники заявляли о скором вторжении России на Украину, которое в итоге так и не произошло. Вместо этого президент России Владимир Путин официально признал ДНР и ЛНР, а затем подписал с ними договор о дружбе и помощи. В итоге в Белом доме решили объявить уже это "вторжением", но запутались в собственной лжи.
- заявил Джон Файнер, даже не сообразив, что опроверг сам себя.
Он добавил, что Россия "затруднила дипломатический путь". Однако учитывая, что Украина за 8 лет конфликта в Донбассе так и не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, эффективность такого "дипломатического пути" вызывает сильные сомнения.
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