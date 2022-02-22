Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

В Белом доме запутались во "вторжениях" России: "Мы считаем, что это начало"

22 февраля 2022, 19:15  •  164 • Политика
Представитель Белого дома Файнер назвал действия России началом "вторжения" на Украину. "Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году", - тут же опроверг он сам себя.
США рассматривают решение России о признании ДНР и ЛНР, как начало "российского вторжения", заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. После этого он опроверг сам себя, заявив, что вторжение произошло в 2014 году.
Последние несколько месяцев США и их союзники заявляли о скором вторжении России на Украину, которое в итоге так и не произошло. Вместо этого президент России Владимир Путин официально признал ДНР и ЛНР, а затем подписал с ними договор о дружбе и помощи. В итоге в Белом доме решили объявить уже это "вторжением", но запутались в собственной лжи.
Да, мы считаем, что это начало вторжения. Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году,
- заявил Джон Файнер, даже не сообразив, что опроверг сам себя.
Он добавил, что Россия "затруднила дипломатический путь". Однако учитывая, что Украина за 8 лет конфликта в Донбассе так и не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, эффективность такого "дипломатического пути" вызывает сильные сомнения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


164
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
19 февраля 2022, 13:05
Киев поймали на новом военном преступлении
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.