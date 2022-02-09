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В Белом доме выступили против ужесточения санкций из-за "Северного потока - 2". Но с оговоркой

09 февраля 2022, 06:20  •  50 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены экстренно вводить новые санкции против участников проекта "Северный поток - 2". Но в будущем эта перспектива остаётся.
Власти США не намерены срочно ужесточать санкции против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом 8 февраля на брифинге заявила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Но всё же есть оговорка: в будущем эта перспектива остаётся.
Пресс-секретарь президента США признала, что некоторые члены Конгресса призывают вводить новые санкции уже сейчас. По её словам, Белый дом пока не согласен.
"Мы не считаем, что этот подход сработает", - цитирует ТАСС слова Джен Псаки. Она добавила, что санкции - это метод воздействия.
По мнению Псаки, США способны сделать так, что "проект не сдвинется с места" в случае военной агрессии со стороны России.
Накануне об этом же говорили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Лидеры двух стран высказались, что из-за военной угрозы Украине "Северному потоку - 2" наступит конец.
Ранее в Кремле заявляли, что газопровод "Северный поток - 2" - это только коммерческий проект. Москва призвала другие страны не приплетать его к политике. Также в Кремле неоднократно говорили, что слухи о войне России и Украины подогреваются Западом, но никаких оснований не имеют.

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