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В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

14 апреля 2021, 13:00  •  140 • Политика
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной
Встреча лидеров России и США, провести которую Джо Байден предложил Владимиру Путину, не означает отказа Вашингтона от санкционной политики в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя звонок американского президента в Кремль, она подчеркнула, что он "не меняет расчеты" Вашингтона и не отменяет предупреждений, которые были сделаны ранее. Раз Байден сказал, что Москва должна почувствовать последствия за свои действия, так и будет. Причем не все санкции сработают сразу.
"Некоторые из них будут заметны, а некоторые будут невидимы",
– заинтриговала Псаки журналистов. Она не стала уточнять, затронут ли планирующиеся меры суверенные бумаги России, но намекнула, что скоро расскажет больше.
Накануне Байден позвонил Путину и предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории. Сроки не были названы, но в Белом доме предположили, что очные переговоры лидеров США и РФ могут состояться в ближайшие месяцы, вероятно, летом.
Некоторые российские эксперты восприняли американскую инициативу с опаской. Впрочем, настрой Вашингтона можно будет понять заранее – это подскажет площадка, которую предложит Белый дом для проведение саммита.

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