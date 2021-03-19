|
В Белом доме согласились с замечаниями Путина о бедах США
19 марта 2021, 11:50 • 48 • Политика
При этом Псаки уверена, что оскорбления Байдена не пробивают "толстую кожу" российского лидера
Белый дом знает о расовой дискриминации в США и намерен это исправить. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, комментируя слова главы РФ Владимира Путина.
Накануне глава российского государства рекомендовал американским политикам уделять больше времени внутренним проблемам, которые длятся веками. В частности, он отметил, что многие граждане США до сих пор страдают от расизма и последствий рабства.
По словам Псаки, в США этого не отрицают и готовы "заняться саморефлексией".
"Можем признать, нам нужно еще многое сделать, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим",
– сообщила Псаки в эфире MSNBC. При этом она отметила, что президент США Джо Байден не собирается смягчать формулировки, когда говорит о российском лидере. Вместе с тем, Белый дом рассчитывает продолжать сотрудничество с Кремлем и не думает, что оскорбления в адрес Путина этому помешают. Поскольку, отметила Псаки, "у президента Путина толстая кожа", передает РИА "Новости".
Ранее Байден в эфире американского телевидения рассказал, что в телефонном разговоре с Путиным строго предупредил его о последствиях за вмешательство в выборы. Глава Кремля, комментируя это, предложил коллеге из Белого дома провести переговоры в прямом эфире, причем сделать это безотлагательно. Однако в администрации президента США ответили, что их руководитель будет слишком занят.
Ранее аналитики заметили, что команда Байдена старается не допускать общения президента с журналистами, и предположили, что демократы готовят передачу власти в США.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2021, 18:20
|
17 марта 2021, 21:20
|
17 марта 2021, 10:20
|
14 марта 2021, 02:35
|
15 марта 2021, 05:10
|
17 марта 2021, 02:05
|
15 марта 2021, 14:20