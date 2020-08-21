В Белом доме предупредили о проблемах для России из-за отравления Навального

Алексей Навальный. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Белом доме добавили, что "молятся о нем и его семье"

Штаты выразили обеспокоенность ситуацией с блогером Алексеем Навальным, который находится в коме. Если версия о его отравлении подтвердится, то отношения с Россией ухудшатся, заявил Роберт О’Брайен, советник президента США по национальной безопасности.



Представитель Белого дома добавил, что считает блогера "очень смелым политиком", противостоящим действующей администрации РФ.

"Мы думаем о нем и молимся за него и его семью" – заявил О’Брайен в эфире Fox News.

В Белом доме также добавили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Навального.

"Мы собираемся учитывать для определения того, какие отношения у нас будут с русскими в будущем", – добавил помощник Трампа.

Состояние основателя ФБК успели прокомментировать и канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.

Состояние блогера резко ухудшилось 20 августа, когда он летел рейсом из Томска в Москву. После того, как пассажир потерял сознание, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, Навального госпитализировали в одну из больниц. Позднее в ФБК заявили, что он находится в состоянии комы, подключенный к аппарату ИВЛ. По итогам проведенных исследований медики не обнаружили у блогера признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений. По последним данным, состояние основателя ФБК тяжелое, он до сих пор находится в коме.

21 августа в Омске провели врачебный консилиум при участии специалистов из Москвы для решения вопросов о транспортировке пациента. Главный врач омской больницы заявил, что состояние блогера нестабильное, поэтому он нетранспортабелен, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем "Твиттере".

Тем временем в немецком издании Bild появилась информация о том, что для транспортировки Навального выехал специальный медицинский самолет, который должен доставить его в Берлин для дальнейшего лечения.

Известно, что в злополучный день блогер не завтракал, а только выпил стакан чая в аэропорту.