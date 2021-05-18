В Белом доме появилась миллионерша. Стало известно, кто за прошлый год заработал втрое больше своего начальника.

Джо Байден в течение 2020 года был вице-президентом, а потом кандидатом в президенты. Согласно данным налоговой декларации, он вместе с женой Джилл заработал 607 336 долларов.

Из этой суммы семья заплатила почти 157,5 тысяч долларов подоходного налога. Эффективная ставка налогообложения для политика составила 25,9%. Кроме того, Байдены выписали чек на 10 000 долларов благотворительному фонду Бо Байдена.

Организация носит имя сына нынешнего президента США, который умер в 2015 году от опухоли головного мозга. На благотворительность Джо и Джилл потратили в течение года ещё примерно 20 тысяч долларов. Налоги были также заплачены штату Виргиния (443 доллара) и штату Делавэр (29 тысяч долларов).

Значительно больше Байденов заработали супруги Харрис. Камала Харрис до того, как стала вице-президентом, занимала кресло сенатора. Их доход на двоих с мужем составил 1,6 миллиона долларов. Чуть больше 600 тысяч пришлось отдать в качестве налогов. Эффективная ставка в документах равна 36,7%. Подоходный налог был также оплачен штату Калифорния (125 тысяч долларов) и округу Колумбия (57 тысяч долларов). На благотворительность Камала Харрис и её муж пожертвовали 27 тысяч.