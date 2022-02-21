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В Белом доме поставили ультиматум по встрече Путина и Байдена

21 февраля 2022, 07:05  •  249 • Политика
Белый дом распространил заявление пресс-секретаря Джен Псаки, в котором подтверждается согласие президента США Джо Байдена на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Но было выдвинуто ультимативное требование: если Россия не "вторгнется" на Украину.
В распространённом Белым домом заявлении пресс-секретаря Джен Псаки подтвердила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден "в принципе, согласился на встречу с президентом (России Владимиром) Путиным" после встречи глав внешнеполитических ведомств обеих стран. Речь идёт о будущей встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Европе.
Однако и тут без ультимативных требований не обошлось. Встреча лидеров России и США, по версии Белого дома, состоится только в том случае, если "не произошло вторжение". В противном случае США "готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия выберет войну".
В заявлении Псаки продолжает нагнетать ситуацию, высказавшись в очередной раз о том, что якобы "в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время".

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