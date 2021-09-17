В Белом доме пообещали сообщить о результатах ближайшего медосмотра Байдена

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, кашель Джо Байдена – не повод для беспокойства, за здоровьем президента США регулярно следит врач. Очередной медосмотр американского лидера состоится в ближайшее время.

Приступы кашля 78-летнего президента США Джо Байдена, которые всё больше привлекают внимание не только американской, но и зарубежной общественности, прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время регулярной встречи с прессой, её спросили о состоянии здоровья Байдена. Псаки ответила, что причины для беспокойства отсутствуют. По её словам, американского лидера в поездках и на мероприятиях сопровождает врач, проводятся периодические осмотры.

Что же касается непосредственно участившегося кашля, представитель Белого дома заметила, что природа такого кашля может быть совершенно разной, возможно, появилась необходимость прочистить горло во время речи, либо настигла лёгкая простуда. Также Псаки спросили, когда у Байдена намечен ближайший медицинский осмотр. Она ответила, что "скоро", пообещав сообщить прессе о его итогах.

За состоянием Джо Байдена пользователи соцсетей и СМИ следят весьма пристально, оно действительно вызывает у общественности всё больше вопросов. Выступая несколько дней назад в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, американский лидер был вынужден прерывать своё выступление как раз из-за мешавшего ему кашля.