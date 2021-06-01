В Белом доме понадеялись разгадать планы Кремля после встречи Байдена с Путиным

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В администрации американского лидера высказались о своих ожиданиях

Вашингтон надеется разобраться в намерениях российской стороны. По этой причине Соединенные Штаты рассчитывают на встречу лидеров двух государств, о чем заявила накануне официальный представитель администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что для американской стороны ожидаемая встреча двух президентов станет для Штатов возможностью понять и оценить планы и намерения Кремля, передает телеканал НТВ.

Жан-Пьер также ответила на вопрос о том, как повлияет недавняя новость о хакерской атаке против крупнейшего мясного производителя JBS, которая, по мнению США, могла быть совершена с территории РФ.

Так, представитель администрации Байдена сообщила, что Белый дом находится в контакте с Москвой вокруг ситуации с атакой на филиалы JBS в Северной Америке и Австралии. Жан-Пьер уведомила, что компания сообщила о поступлении вредоносной программы от преступной организации, которая, "вероятно, находится в России".

Американская госслужащая также добавила, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ дал понять об отказе ответственных стран от предоставления убежищ для тех, кто занимается вымогательством средств в Сети, передает Life.ru.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не строит иллюзий вокруг предстоящей встречи лидеров РФ и США в Женеве. Министр отметил, что Москва реально оценивает возможные итоги мероприятия, которое состоится в июне.