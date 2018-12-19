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В Белом доме подтвердили планы Трампа приехать в Давос

19 декабря 2018, 03:55  •  40 • Политика
Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп приедет на форум в Давос. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По её словам, вместе с американским лидером на ВЭФ, который пройдёт в Швейцарии с 22 по 25 января, приедет также министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео и ряд высокопоставленных американских чиновников.
Отмечается, что также в делегации будут присутствовать советники главы государства Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер.
В понедельник в Кремле заявляли, что решение о руководителе делегации РФ на форуме в Давосе пока не принято, передаёт ТАСС.
При этом, как напоминает РИА ФАН, фонд "Росконгресс" возобновил подготовку "Русского дома" в Давосе. Это решение было принято после отмены ограничений на участие российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме.

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