В Белом доме подтвердили планы Трампа приехать в Давос

Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп приедет на форум в Давос. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, вместе с американским лидером на ВЭФ, который пройдёт в Швейцарии с 22 по 25 января, приедет также министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео и ряд высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что также в делегации будут присутствовать советники главы государства Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер.

В понедельник в Кремле заявляли, что решение о руководителе делегации РФ на форуме в Давосе пока не принято, передаёт ТАСС.

При этом, как напоминает РИА ФАН, фонд "Росконгресс" возобновил подготовку "Русского дома" в Давосе. Это решение было принято после отмены ограничений на участие российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме.