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В Белом доме ответили на русскую вакцину своими шестью
12 августа 2020, 14:15 • 102 • В мире
Советница Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире выразила сомнения по поводу российской вакцины против коронавируса. По её словам, российским специалистам далеко до США, где проходят испытания шести препаратов от COVID-19.
В Белом доме раскритиковали Россию за создание вакцины против коронавируса. Об этом в эфире высказалась советник Трампа Келлиэнн Конуэй. Она указала, что препарат, который представлен в РФ, не прошёл нужные фазы испытаний.
При этом, подчеркнула Конуэй для Fox News, в США всё иначе, и сейчас в стране проводятся испытания шести вакцин против COVID-19. На данный момент, указала советница Трампа, на завершающей стадии создания находятся две вакцины из шести потенциальных.
По мнению представительницы Белого дома, русским далеко до результатов американских учёных.
Впрочем, эта позиция коррелирует и с оценкой, высказанной европейскими специалистами.
Ранее в Росздравнадзоре ответили на опасения фармкомпаний, которые выражали сомнения по поводу вакцины. В ведомстве отметили, что опасения являются беспочвенными.
Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Эту сенсационную новость подтвердил во вторник, 11 августа, и президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства он отметил, что препарат работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки.
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