В Белом доме ответили на русскую вакцину своими шестью

В Белом доме раскритиковали Россию за создание вакцины против коронавируса. Об этом в эфире высказалась советник Трампа Келлиэнн Конуэй. Она указала, что препарат, который представлен в РФ, не прошёл нужные фазы испытаний.

При этом, подчеркнула Конуэй для Fox News, в США всё иначе, и сейчас в стране проводятся испытания шести вакцин против COVID-19. На данный момент, указала советница Трампа, на завершающей стадии создания находятся две вакцины из шести потенциальных.

По мнению представительницы Белого дома, русским далеко до результатов американских учёных.

Впрочем, эта позиция коррелирует и с оценкой, высказанной европейскими специалистами.

Ранее в Росздравнадзоре ответили на опасения фармкомпаний, которые выражали сомнения по поводу вакцины. В ведомстве отметили, что опасения являются беспочвенными.

Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Эту сенсационную новость подтвердил во вторник, 11 августа, и президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства он отметил, что препарат работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки.