В Белом доме оценили предстоящие переговоры Путина и Байдена: "Замены диалогу нет"

Заместитель пресс-секретаря Белого дома прокомментировала ожидаемую видеоконференцию лидеров России и США.

Очный диалог президентов России и США является "очень важным", заявили в Белом доме.

Напомним, видеозвонок между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом запланирован на 7 декабря.

"Очевидно, разговор, который президент (США) проведёт с президентом (России) Владимиром Путиным, будет очень важным", - подчеркнула в интервью MSNBC заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представительницы Белого дома, "замены диалогу между лидерами нет". Жан-Пьер утверждает, что Байден "с нетерпением ждёт" видеозвонка с Путиным.

Представительница Белого дома подтвердила, что Байден и Путин намерены обсудить широкий круг вопросов по международной повестке и в отношениях России и США.

О проведении встречи в формате видеосвязи между лидерами двух стран стало известно ранее. В Кремле подтвердили, что президенты затронут в ходе диалога Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию, а также вопросы стратегической стабильности.