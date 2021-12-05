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В Белом доме оценили предстоящие переговоры Путина и Байдена: "Замены диалогу нет"

05 декабря 2021, 22:35  •  151 • Политика
Заместитель пресс-секретаря Белого дома прокомментировала ожидаемую видеоконференцию лидеров России и США.
Очный диалог президентов России и США является "очень важным", заявили в Белом доме.
Напомним, видеозвонок между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом запланирован на 7 декабря.
"Очевидно, разговор, который президент (США) проведёт с президентом (России) Владимиром Путиным, будет очень важным", - подчеркнула в интервью MSNBC заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам представительницы Белого дома, "замены диалогу между лидерами нет". Жан-Пьер утверждает, что Байден "с нетерпением ждёт" видеозвонка с Путиным.
Представительница Белого дома подтвердила, что Байден и Путин намерены обсудить широкий круг вопросов по международной повестке и в отношениях России и США.
О проведении встречи в формате видеосвязи между лидерами двух стран стало известно ранее. В Кремле подтвердили, что президенты затронут в ходе диалога Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию, а также вопросы стратегической стабильности.

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