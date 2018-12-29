|
В Белом доме опровергли информацию о сокращении американских войск в Афганистане
29 декабря 2018, 07:54 • 49 • Политика
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки заявил, что Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении американского военного контингента на 7 тысяч человек в Афганистане.
В пятницу, 28 декабря, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки заявил, что президент Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении американских войск в Афганистане, передает информагентство "Nation News". Никаких публичных заявлений на эту тему американский лидер не делал, отметил Гаррет Марки агентству Bloomberg.
Напомним, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о якобы отданном Дональдом Трампом Пентагону приказе о выводе половины американского контингента из Афганистана, что сотставило бы примерно 7 тысяч военнослужащих.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 21:24
|
23 декабря 2018, 18:39
|
25 декабря 2018, 03:09
|
22 декабря 2018, 14:54
|
28 декабря 2018, 04:09
|
28 декабря 2018, 09:09
|
27 декабря 2018, 20:09