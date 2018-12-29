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В Белом доме опровергли информацию о сокращении американских войск в Афганистане

29 декабря 2018, 07:54  •  49 • Политика
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки заявил, что Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении американского военного контингента на 7 тысяч человек в Афганистане.
В пятницу, 28 декабря, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки заявил, что президент Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении американских войск в Афганистане, передает информагентство "Nation News". Никаких публичных заявлений на эту тему американский лидер не делал, отметил Гаррет Марки агентству Bloomberg.
Напомним, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о якобы отданном Дональдом Трампом Пентагону приказе о выводе половины американского контингента из Афганистана, что сотставило бы примерно 7 тысяч военнослужащих.

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